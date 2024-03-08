Российская полиция задержала эксгибициониста, показывавшего половой орган детям

В Иванове правоохранители задержали подозреваемого в демонстрации полового органа детям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ивановской области.

Как рассказали в полиции, после сообщения в соцсетях о том, что неизвестный демонстрирует детям половые органы в районе автовокзала города, оперативники опросили свидетелей и по горячим следам задержали подозреваемого.

«Личность фигуранта оперативники уголовного розыска также идентифицировали. Мужчина задержан и передан следственным органам», — поделились в пресс-службе.

Ранее подозреваемый уже был судим за похожее преступление.

Ранее в Челябинске эксгибиционист напал на девочку возле школы.