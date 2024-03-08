Расследование исчезновения 10 лет назад рейса MH370 хотят возобновить

Власти Малайзии высказали идею о возобновлении расследования исчезновения рейса MH370. Об этом говорится в материале Reuters, посвященному 10-летию со дня исчезновения рейса 370 Malaysia Airlines.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил, что его страна готова возобновить расследование, если в деле появятся новые детали.

«Если есть убедительные доказательства того, что дело необходимо открыть заново, мы, безусловно, будем рады его возобновить», — сказал премьер.

close 100% Andrew Heneen и Athit Perawongmetha/Reuters

Министр транспорта Малайзии Энтони Локе сообщил, что для обсуждения поисковых работы могут быть приглашены специалисты американской компании Ocean Infinity. В возобновлении поисков также пообещали содействовать власти Австралии.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Вероятно, самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

По установленным данным, погода в районе исчезновения была хорошей, самолет управлялся опытными летчиками. Капитан — 53-летний подданный Малайзии Захари Ахмад Шах — работал в MAS с 1981 года, его налет достиг почти 18,5 тысячи часов, 27-летний второй пилот Фарик Аб Намид налетал почти три тыс. часов. Самолет прошел полную проверку всего за десять дней до этого рейса.

Ранее была опубликована запись стука с затонувшего батискафа Titan.