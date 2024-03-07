Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале отец вернулся с СВО и устроил сюрприз дочери

На Урале вернувшийся из зоны СВО отец устроил дочери сюрприз в школе

В городе Артемовский в Свердловской области мужчина, вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО), устроил сюрприз своей дочери. Об этом сообщается на странице «Егоршинских вестей» в социальной сети «ВКонтакте», на которой опубликовано видео с реакцией ребенка на такой сюрприз.

Мужчина пришел к дочери в школу и зашел в класс прямо во время урока. Там он передал ей подарок. В ответ девочка обняла отца и заплакала.

«Доброе утро для многих детей сейчас выглядит так, как на видео. Долгожданная встреча ребенка из школы №12 с папой. Посмотрите на эти искренние эмоции», — сказано в сообщении.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами