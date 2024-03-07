На Урале отец вернулся с СВО и устроил сюрприз дочери

В городе Артемовский в Свердловской области мужчина, вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО), устроил сюрприз своей дочери. Об этом сообщается на странице «Егоршинских вестей» в социальной сети «ВКонтакте», на которой опубликовано видео с реакцией ребенка на такой сюрприз.

Мужчина пришел к дочери в школу и зашел в класс прямо во время урока. Там он передал ей подарок. В ответ девочка обняла отца и заплакала.

«Доброе утро для многих детей сейчас выглядит так, как на видео. Долгожданная встреча ребенка из школы №12 с папой. Посмотрите на эти искренние эмоции», — сказано в сообщении.

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