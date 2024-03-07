Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как падающий самолет не разбился благодаря парашюту

В штате Вашингтон самолет с отказом двигателя приземлился благодаря парашюту

Полиция города Белвью в штате Вашингтон опубликована на YouTube видео, на котором легкомоторный самолет с отказавшим двигателем совершил мягкую посадку благодаря раскрывшемуся парашюту.

На кадрах самолет Cirrus SR-22 падает носом вперед и приземляется на деревья без серьезных повреждений. Известно, что судно было оснащено парашютной системой CAPS, которая успешно раскрылась.

Издание Seattle Times сообщает, что два человека на борту совершали тренировочный полет, они не пострадали.

До этого сообщалось, что российские летчики Иван Болдырев и Роман Скобец смогли дважды остаться в живых во время выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в Подмосковье мужина прыгнул с парашютом с подмосковной многоэтажки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами