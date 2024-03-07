Появилось видео, как падающий самолет не разбился благодаря парашюту

Полиция города Белвью в штате Вашингтон опубликована на YouTube видео, на котором легкомоторный самолет с отказавшим двигателем совершил мягкую посадку благодаря раскрывшемуся парашюту.

На кадрах самолет Cirrus SR-22 падает носом вперед и приземляется на деревья без серьезных повреждений. Известно, что судно было оснащено парашютной системой CAPS, которая успешно раскрылась.

Издание Seattle Times сообщает, что два человека на борту совершали тренировочный полет, они не пострадали.

До этого сообщалось, что российские летчики Иван Болдырев и Роман Скобец смогли дважды остаться в живых во время выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в Подмосковье мужина прыгнул с парашютом с подмосковной многоэтажки.