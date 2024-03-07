Россиянку заподозрили в продаже своей дочери из-за долгов по микрозаймам

В Дагестане женщину заподозрили в продаже ребенка москвичке из-за долгов по микрозаймам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, следствие придерживается мнения, что мать отправила рожденную в 2019 году девочку москвичке и позже ребенок по документам стал ее дочерью. Отмечается, что жительница столицы не могла самостоятельно родить из-за проблем со здоровьем и усыновила 15 детей. При этом она подделывала документы и покупала малолетних у биологических родителей.

Сообщается, что в отношении москвички возбудили уголовное дело о торговле людьми. Ее отправили в СИЗО. Подозреваемая в продаже дочери россиянка во всем призналась и рассказала, что продала ребенка из-за долгов.

Ранее в Москве следователи выявили семь новых эпизодов в деле о торговле людьми.