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Патрушев рассказал о терактах, предотвращенных за год на Северном Кавказе

Патрушев: в 2023 году на Северном Кавказе предотвратили 16 терактов

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

В 2023 году на Северном Кавказе предотвращено 21 преступление террористической направленности, включая 16 терактов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

Вместе с тем он заявил, что в прошлом году на территории округа пресекли деятельность 149 групп — сторонников международных террористических организаций.

Также секретарь Совбеза рассказал, что число преступлений на Северном Кавказе за год сократилось на треть. Кроме того, было выявлено свыше 50 лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности, 449 лиц осуждены за преступления экстремистской направленности, добавил он.

До этого член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох сообщил, что в 2023 году в стране количество преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на 3% по сравнению с 2022 годом. По его словам, процент снижения небольшой, но важен факт отсутствия роста преступности мигрантов,

Ранее Генпрокуратура РФ раскрыла ущерб России от экономических преступлений.

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