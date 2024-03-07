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Собаководам рассказали, как выбрать игрушку для питомца

Кинолог Голубев: игрушки для собак должны быть сделаны из натуральных материалов

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unsplash.com

Игрушки для собак должны быть изготовлены из натуральных материалов, таких как хлопок, высушенная жила или дерево. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он посоветовал приобретать данные товары в специализированных магазинах.

Безопасными для питомца, по его словам, также являются игрушки из латекса, силикона и высококачественной резины.

«Любая игрушка должна соответствовать пасти собаки: маленький мячик питомец может легко проглотить во время игры, а если у такого мяча нет специальной веревки, есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку», — отметил Голубев.

Он также призвал не давать животным игрушки из вспененного поливинилхлорида, поскольку в них содержатся вещества, опасные для почек, печени и репродуктивной системы собаки.

До этого кинолог Константин Карапетьянц объяснил, как выбрать ошейник для собаки. Аксессуар, по его словам, нужно подбирать, исходя из размеров питомца, его породы и возраста. Узкие ошейники подойдут для собак маленьких пород, широкие — только для крупных. При этом на данном атрибуте обязательно должны быть кольцо и пряжка, отметил эксперт.

Ранее собаководам рассказали, как подружить питомца с ребенком.

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