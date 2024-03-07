В Сочи прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Участники Всемирного фестиваля молодежи смогли создать на юге России настоящий город молодежи мира, сказал в рамках церемонии закрытия ВФМ президент России Владимир Путин.

«Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом. Надеюсь, что это нам удалось. Но вам удалось еще больше, чем мы ожидали», — сказал президент.

Путин добавил, что участников фестиваля объединяют традиционные ценности, являющиеся фундаментом жизни и бытия.

Президент отметил, что все люди в мире равны.

«Я хочу, чтобы вы знали: вся Россия теперь ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний», — обратился к участникам Владимир Путин.

В рамках церемонии закрытия фестиваля участники собрались вокруг интерактивного костра и рассказали о своих впечатлениях от мероприятия.

Одна из участниц фестиваля из Китая Виктория Ху отметила, что молодежь всегда готова менять мир к лучшему.

Также на церемонии закрытия ВФМ прошла акция «Бессмертный полк». Участники фестиваля из 188 стран мира вспомнили главные события Великой Отечественной войны.

Кроме того, молодые люди поздравили женщин с наступающим праздником 8 марта и подарили цветы присутствующим на церемонии закрытия девушкам.

В конце церемонии закрытия для участников выступили L'ONE, Клава Кока, Сергей Лазарев и группа DABRO.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». ВФМ объединил 20 тыс. участников из 188 стран мира.