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В России повысят социальные пенсии с 1 апреля

Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 7,5%. Решение утвердило правительство, сообщается на его сайте.

Социальные пенсии получают россияне, не обладающие достаточным подтвержденным стажем для зачисления страховой пенсии. Также на эти выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

В кабмине напомнили, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно социальные пенсии увеличивают раз в год — 1 апреля. Сейчас минимальный размер социальной пенсии по старости в соответствии с законом составляет 7153,33 руб.

Кроме того, с 1 апреля на 7,5% вырастет пенсия у военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, а также у граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и участников Великой Отечественной войны.

Решение об индексации социальных пенсий затронет более 4 млн человек, на эти цели предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о доплатах к пенсии для участников студенческих отрядов. Студенты очной формы обучения смогут получить соцдоплату к пенсии по потере кормильца и по инвалидности во время их работы на каникулах в студенческом отряде по трудовому договору.

Ранее россиянам рассказали, как избежать ошибок при выходе на пенсию.

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