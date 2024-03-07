Россияне ответили, на что нужно разрешить тратить маткапитал

Почти половина (48%) россиян считают, что в стране нужно разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,2 тыс. человек.

Эта часть респондентов отметила, что машина для многодетных семей является необходимостью, особенно если они живут в отдаленных населенных пунктах. 26% предложили разрешить направлять денежные средства на оплату спортивных секций и кружков, 11% — на путешествия, детские путевки и летние лагеря.

Еще по 3% опрошенных предложили позволить оплачивать из средств маткапитала продукты, обеды в кафе и ресторанах и детскую одежду, 2% — развлечения. 7% участников опроса выбрали вариант «другое». Среди их вариантов — разрешить тратить деньги на лечение детей и родителей и крупные бытовые покупки. Некоторые посчитали, что его можно выдавать людям на руки, чтобы они самостоятельно распоряжались средствами.

Накануне сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о повышении маткапитала. Согласно законопроекту, размер материнского (семейного) капитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. руб. на первого ребенка и 1 млн руб. — на второго ребенка, а также 1 млн руб. на третьего ребенка при условии, что ранее не возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

Ранее стало известно, что в российском городе планируют разрешить тратить маткапитал на стоматолога и офтальмолога.