Путин указал на недостаток онлайн-переводчиков

Онлайн-переводы не способны заменить ценность знания иностранных языков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с иностранными студентами — участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

«Изучение иностранного языка открывает двери в совершенно незнакомый мир», — приводит ТАСС слова Путина.

Он отметил, что сегодня в обществе существует мнение о том, что иностранные языки можно и не учить, а прибегать к помощи компьютера. Однако, по словам президента, онлайн-перевод «не дает возможности погружаться в другую культуру, другой мир».

«Читать Пушкина в оригинале или читать Гете в оригинале <...> — это совершенно другое восприятие того мира, которым живет художник или писатель», — добавил российский лидер.

В декабре прошлого года руководитель тренингового центра для преподавателей Skyeng Марина Евстратова рассказала, что одной из наиболее распространенных причин, из-за которых россияне не учат иностранный язык, является убежденность в том, что он не нужен им для жизни.

Ранее россиянам дали советы, как смотреть сериалы, чтобы подучить английский.