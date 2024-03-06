Россиянин получил 18 лет колонии за надругательства над внучками

В Краснодарском крае 54-летнего мужчину осудили на 18 лет за надругательства над внучками. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Сообщается, что в период с 2018 по 2022 год мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности своих внучек 2009 и 2015 года рождения. Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении россиянина, и признал его виновным по двум статьям УК РФ.

Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Россиянин будет отбывать его в колонии строгого режима.

Ранее россиянин, осужденный за изнасилование девочки на 14 лет, не смог обжаловать приговор.