В Курской области ликвидировали открытое горение резервуаров с топливом

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), расположенном на территории горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

«Открытое горение на происшествии в городе Железногорске Курской области ликвидировано», — говорится в публикации.

Представители ведомства добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Утром 6 марта украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал Железногорский район Курской области, в результате чего здесь загорелся склад с топливом. Оказалось, что поврежденные резервуары находятся на территории горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева.

Через несколько часов Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали данное предприятие. Информацию подтвердил глава региона Роман Старовойт, который рассказал, что второй украинский дрон также попал в склад с ГСМ на территории комбината.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Московские железные дороги (МЖД), в ликвидации последствий атаки задействованы два пожарных поезда. Составы были отправлены из городов Орел и Льгов.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области.