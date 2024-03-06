Уфимские подростки потушили Вечный огонь снегом

В Уфе подростки потушили Вечный огонь в мемориальном комплексе при помощи снега. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.

По версии следствия, инцидент произошел 4 марта в парке имени Ивана Якутова. Группа несовершеннолетних снегом потушила Вечный огонь, расположенный в мемориальном комплексе, посвященном памяти участников революционного движения и гражданской войны.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полицейские установили подозреваемых, ими оказались несколько подростков 2008 года рождения.

Сейчас с несовершеннолетними проводятся следственные действия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы предполагаемых нарушителей и обстоятельства инцидента.

Ранее мужчине и женщине, осквернившим Вечный огонь в Калининграде, выбрали меру пресечения.