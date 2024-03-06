Под Воронежем возле нефтехранилища прогремел взрыв

В Воронежской области возле нефтехранилища прогремел взрыв. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным радиостанции, инцидент произошел в поселке городского типа Анна. Очевидцы в соцсетях отметили, что после взрыва пожара не было.

До этого в Воронежской области отменяли угрозу атаки беспилотным летательным аппаратом. Накануне Александр Гусев сообщил, что над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя несколько минут в небе над городом сбили второй украинский дрон.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.