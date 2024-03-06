Россиянам назвали случаи, когда банк может списать деньги с карты без их согласия

Банки могут списать денежные средства с карты клиента без его согласия за пользование картой, а также в целях погашения долгов. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, пункт, предусматривающий списание средств за обслуживание карты, должен прописываться в договоре, который человек заключает с банком. В этом же документе также может быть предусмотрено автоматическое списание платежей по кредиту. В связи с этим эксперт рекомендует внимательно читать договор перед подписанием, чтобы знать об этих нюансах.

«Причиной списания денег с карты может быть решение суда по взысканию задолженностей, штрафов. При этом банк не сам забирает деньги, а ему дается на это команда, например, от приставов», — добавил Беляев.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили до этого советовала отказаться от ненужных услуг в банке и дополнительных списаний на сервисах и платформах, чтобы защититься от скрытых списаний.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО.