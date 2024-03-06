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Диетолог рассказала, насколько безопасно для здоровья покупать готовые блюда

Диетолог Королева: при покупке готовых блюд лучше выбирать крупных производителей

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Depositphotos

На готовое питание в России перешли в основном молодые люди в возрасте до 35 лет, выбирающие преимущественно здоровый образ жизни, рассказала диетолог Маргарита Королева. Вреда здоровью это не причинит, так как крупные производители всегда отвечают за то, чтобы указанная на упаковке информация соответствовала действительности, отметила она в беседе с НСН.

Важная информация на упаковке – это калораж заказываемых блюд, содержание в них белков, жиров и углеводов.

«Абсолютно точно знаю, что крупные поставщики уже готовой продукции отвечают за соответствие параметров, указанных на упаковке, тому, что лежит в ней, — подчеркнула диетолог. — Поэтому компаниям, которые делают здоровое питание, можно абсолютно доверять, особенно крупным игрокам».

Такой способ питания предпочитают молодые люди, у которых нет времени на приготовление пищи, добавила Королева. Причем в большинстве своем они настроены на здоровый образ жизни, спорт и выбор натуральных продуктов.

«Радует то, что люди, заботясь о собственном здоровье, делают выбор в пользу в том числе готовых рационов, внимательно изучая компанию-производителя и убеждаясь в том, что ей можно доверять», — заключила диетолог.

Напомним, аналитики еще в прошлом году предрекали рост рынку по доставке готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд. По итогам текущего года ожидается увеличение оборота в этом сегменте на 10%, до 16 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько средств россияне потратили на доставку еды за 2023 год.

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