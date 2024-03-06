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В результате аварии на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека

Минздрав сообщил о 23 пострадавших от аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, среди пострадавших есть госпитализированные, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

«15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», — поделился Кузнецов.

Он добавил, что оказание медицинской помощи пострадавшим лично курирует министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

До этого РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что взрыв в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ в Туве мог произойти из-за детонации угольной пыли.

В 04:42 часа МСК в экстренные службы поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в здании ТЭЦ в Туве.

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