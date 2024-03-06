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В здании ТЭЦ в Туве ликвидировали открытое горение

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в здании ТЭЦ в Туве

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании ТЭЦ в Туве. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по РФ.

«Открытое горение ликвидировано в здании ТЭЦ в Туве. <...> На месте работают более 170 специалистов и 40 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что специалисты газодымозащитной службы спасли из котельной четыре человека.

До этого глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале объявил о введении в республике ЧС регионального значения после взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе.

По его словам, возгорание в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются.

Теплоподача в городе Шагонар приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают примерно 4 тысячи человек.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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