Россиянам рассказали, как не стоит одеваться на собеседование

Спортивный костюм, футболка, короткое платье или мини-юбка являются неподходящими для собеседования предметами одежды. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Она подчеркнула, что одежда создает неисправимое первое впечатление о кандидате.

«Бывали случаи, когда айтишники приходили на интервью в шлепанцах, летних плавательных шортах. Они классные ребята, и вроде бы все прошло неплохо, но тем не менее их внешний вид смущал руководителей. Если человек одет неподобающим образом, то это будет сказываться на трудовой дисциплине», — отметила эксперт.

Лоикова отметила, что на собеседование в формате интервью лучше всего подойдет аккуратный и выглаженный стиль. По ее словам, можно надеть блузку, брюки и так далее.

Преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Ксения Лазуткин до этого говорила, что перед собеседованием соискателям важно изучить компанию, чтобы избежать лишнего волнения. Помимо этого, она рекомендует продумать возможные вопросы, которые могут задать на собеседовании, и подготовить аргументированные ответы на них.

Ранее россиянам рассказали, что не стоит говорить на собеседовании.