Отец школьницы опоил ее подруг снотворным и домогался

В штате Орегон отец 12-летней девочки опоил ее несовершеннолетних подруг и приставал к ним, трогая за интимные места. Об этом сообщает New York Post.

57-летнего американца обвинили в домогательствах в отношении несовершеннолетних девочек, о произошедшем рассказала одна из пострадавших. По словам девочки, несколько подруг собрались в доме у одноклассницы, которая жила с отцом, девочки смотрели фильмы.

В какой-то момент мужчина предложил им выпить смузи, напиток он посыпал белым порошком, как установили следователи, американец подсыпал в стаканы снотворное. Когда школьницы легли спать, злоумышленник начал приставать к ним и трогать за интимные места.

После длительного расследования мужчина добровольно сдался полиции.

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