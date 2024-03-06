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Правозащитники заявили о незаконности платного возврата товаров в интернет-магазины

Правозащитник Павлов: требование маркетплейсов оплатить возврат часто незаконно

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В Госдуму внесли законопроект о запрете маркетплейсам требовать оплату за возврат товара. В отдельных случаях продавец может удержать с покупателя компенсацию затрат за оформление возврата, но часто маркетплейсы злоупотребляют этой нормой, считает председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его словам, иногда требования интернет-магазинов незаконны.

«Здесь нужно очень четко отделять те случаи, когда платный возврат может иметь законное основание, от ситуаций, когда это незаконно – например, когда пришел товар, несоответствующий описанию, или когда он оказался ненадлежащего качества», — пояснил Павлов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Взыскать компенсацию продавец по закону может, если покупатель отказывается от товара надлежащего качества, соответствующего описанию и всем заявленным характеристикам. Причем это касается лишь доставки товара на дом, подчеркнул правозащитник. Однако зачастую клиенты маркетплейсов – к примеру Wildberries – сталкиваются с тем, что от них требуют оплатить возврат товара, привезенного в пункт выдачи.

«Большинство таких платных возвратов является незаконным, — подчеркнул Павлов. — Даже если потребителю товар не подошел, то с него не должны удерживаться денежные средства за возврат из пункта выдачи обратно на склад».

Инициативу депутатов ввести запрет за компенсацию возврата для маркетплейсов эксперт назвал в целом верной, добавив, что в этом направлении также не должно быть злоупотреблений.

«Нужно тщательно проработать все формулировки, чтобы они как раз воспроизводили и разъясняли уже существующие требования закона, а не противоречили им», — заключил он.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект об установлении основ государственного регулирования деятельности маркетплейсов. В числе прочего он подразумевает введение условий и требований к договорам, заключенным между владельцем торгового сервиса с продавцом и с владельцем пункта выдачи заказов.

Ранее стало известно, что в России могут создать государственный маркетплейс.

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