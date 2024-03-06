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Под Киевом разгорелся масштабный пожар

На Украине сообщили, что под Киевом разгорелся масштабный пожар

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Depositphotos

Под Киевом разгорелся масштабный пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Обозреватель».

По предварительной информации, горит жилмассив «Осокорки», находящийся на юго-востоке столицы Украины, в ее левобережной части. Про пламя и черный дым в небе рассказали очевидцы. По их словам, ликвидировать пожар не представляется возможным из-за отсутствия дороги.

Как говорится в сообщении издания, жителям Дарницкого района города порекомендовали закрыть окна, поскольку «есть возможность ощущать запах дыма».

7 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар произошел в одном из зданий в Голосеевском районе украинской столицы. Он пояснил, что пожар случился после взрывов в городе.

Утром 7 февраля в Киеве и Киевской области Украины произошла серия взрывов.

До этого пожар случился в киевском гидропарке. Возгорание произошло в столичном гидропарке, расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Русановским проливом и Днепром.

Ранее на съемках сериала «Плевако» устроили настоящий пожар, который пришлось тушить пожарным.

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