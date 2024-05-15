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Пригожин объяснил, почему выступление Наташи Королевой в Кремле вырезали

Продюсер Пригожин заявил, что Наташу Королеву вырезали на ТВ из-за конкуренции

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что выступление Наташи Королевой в Кремле вырезали из телевизионных эфиров на фоне конкуренции каналов. Его слова передает mk.ru.

«Наверное, потому что она на другом канале сидит в жюри», — заявил эксперт.

Пригожин также возмутился тем, что артистов зовут на концерты, а затем вырезают из эфиров. Он заявил, что подобная практика уже «стоит поперек горла».

«Казалось бы, 21-й век на дворе — век новых технологий. Уже почти никто ни от кого не зависит. Все равно цирк какой-то — два раза убирают. Зачем зовете, если вырезаете?» — посетовал продюсер.

Супруг певицы Валерии также назвал Королеву «комфортной» артисткой, которая редко скандалит и конфликтует. Пригожин напомнил, что исполнительница давно на сцене и у нее богатый репертуар.

9 мая сообщалось, что номер певицы Наташи Королевой не показали по телевидению. Причина неизвестна. Сама артистка не прокомментировала эту ситуацию.

Ранее стало известно о состоянии Николая Носкова после госпитализации.

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