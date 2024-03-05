Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какое число россиян готово участвовать в выборах президента

ФОМ: более 60% россиян планируют принять участие в выборах президента РФ

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

61% граждан России планируют принять участие в предстоящих выборах президента РФ. Это следует из данных опроса ФОМ.

Отмечается, что 13% россиян вероятнее всего примут участие в выборах. 9% опрошенных заявили, что точно не примут участие в голосовании.

90% россиян знают, когда состоятся ближайшие выборы президента России.

Опрос от «ФОМнибус» проводился по всей России с 1 по 3 марта. Всего в нем приняли участие 53 субъекта, 104 населенных пункта, 1,5 тыс. респондентов из разных регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

5 марта сообщалось, что за самовыдвиженца Владимира Путина готовы отдать свой голос больше россиян, чем за других кандидатов на пост главы государства на ближайших выборах в марте 2024 года.

До этого стало известно, что участники спецоперации досрочно проголосовали на выборах президента России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетенях будут представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее Рамзан Кадыров оценил работу Путина в период СВО.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами