Стало известно, какое число россиян готово участвовать в выборах президента

61% граждан России планируют принять участие в предстоящих выборах президента РФ. Это следует из данных опроса ФОМ.

Отмечается, что 13% россиян вероятнее всего примут участие в выборах. 9% опрошенных заявили, что точно не примут участие в голосовании.

90% россиян знают, когда состоятся ближайшие выборы президента России.

Опрос от «ФОМнибус» проводился по всей России с 1 по 3 марта. Всего в нем приняли участие 53 субъекта, 104 населенных пункта, 1,5 тыс. респондентов из разных регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

5 марта сообщалось, что за самовыдвиженца Владимира Путина готовы отдать свой голос больше россиян, чем за других кандидатов на пост главы государства на ближайших выборах в марте 2024 года.

До этого стало известно, что участники спецоперации досрочно проголосовали на выборах президента России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетенях будут представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее Рамзан Кадыров оценил работу Путина в период СВО.