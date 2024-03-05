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Врач рассказала о том, каким должно быть питание детей во время диареи

Врач Лютова: бульоны можно давать ребенку во время диареи

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Shutterstock

Детям при диарее необходимо давать свежие бульоны, легкоусвояемые мясные блюда, отвары, чаи. Об этом в интервью RuNews24 рассказала врач-педиатр, детский гастроэнтеролог ИНВИТРО в Твери Анастасия Лютова.

При этом молочные продукты, в том числе, цельное молоко, сметана, творог, сыры, должны исключаться из рациона, предупредила эксперт.

«Разрешается кефир 1% на вторые сутки после купирования диареи и рвоты с целью естественного восстановления кишечной микрофлоры. Овощи и фрукты придется тоже исключить (цитрусовые — до 3 недель), так как они могут спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, что в свою очередь ведет к повышению газообразования и появлению боли в животе», — продолжила врач.

По ее словам, нежелательными также являются соки и сладости, а также свежеиспеченный хлеб. Лютова уточнила, что примерно на пятый-седьмой день детям можно давать желе, формовой мармелад, кисель, если их самочувствие нормализуется, а режим питания — налаживается.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ольга Горячева до этого сообщила «Газете.Ru», что постковидный синдром у детей часто вызывает проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом.

Ранее стало известно, при какой болезни возникают судороги и диарея.

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