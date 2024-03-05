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Поисковики хотят принудить выдавать по запросам российские аналоги «Википедии»

Общественник Малькевич: поисковики не должны выдавать в запросах «Википедию»

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Depositphotos

Поисковики нужно обязать при запросах пользователей в первую очередь показывать не «Википедию», а ее российские аналоги, уверен первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Это защитит российских пользователей от ложной информации, которая есть на ресурсе, заявил он телеканалу «360».

«Мы должны принудить поисковики (наши — особенно), чтобы приоритет выдавали нашим двум энциклопедиям: «Рувики» и «Руниверсалис». «Яндекс», Mail, «Рамблер» — все должны выдавать первой строчкой их, а «Википедию» перекидывать во второй десяток [результатов поиска] за все то вранье, которое там существует», — уверен Малькевич.

По словам общественника, разработчики «Википедии» вкладывают «огромные средства» в информационную кампанию. Он также заявил, что иноагенты распространяют фейки о «думающих» сообществах, редактирующих статьи в зарубежной версии онлайн-энциклопедии. Из-за этого, а также из-за возможности вносить правки в «Википедию», она содержит «перекрученные факты», убежден член ОП.

Напомним, в Госдуме заявили о возможной блокировке «Википедии» по требованиям закона о запрете рекламы и популяризации средств обхода блокировок в интернете, включая VPN. Как объясняли депутаты, поводом может стать статья, которая описывает способы обхода блокировок и «настоятельно рекомендует пользователям их применять».

Ранее депутат Антон Немкин назвал возможную блокировку «Википедии» началом большой череды разоблачений.

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