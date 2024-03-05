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Задержка поездов из-за остановки движения на Крымском мосту составляет 3-8 часов

На Крымском мосту возобновили движение поездов

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РИА «Новости»

На Крымском мосту возобновили движение поездов, девять из них следуют с существенным опозданием. Подробности сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Из Крыма в пункты назначения опаздывают четыре поезда: № 068 СимферопольМосква (задержка составляет 8 часов), № 426 Симферополь — Кисловодск (5 часов), № 174 Евпатория — Москва (5 часов), № 092 Севастополь — Москва (4 часа).

В то же время в сам Крым из различных городов России следуют с задержкой пять составов: № 316 Адлер — Симферополь (7 часов), № 425 Кисловодск — Симферополь (5 часов), № 092 Москва – Севастополь (6 часов), № 173 Москва — Евпатория (5 часов), № 028 Москва — Симферополь (около 3 часов).

В компании пообещали по возможности сократить отставание от расписания во время пути.

Движение по Крымскому мосту перекрыли в ночь на 5 марта, утром проезд вновь разрешили. Сообщалось, что ночью над Керчью произошло несколько громких взрывов. Очевидцы утверждали, что в разных районах города было слышно от трех до пяти мощных хлопков. По предварительным сведениям, сработали средства противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о подрыве ж/д моста через реку в Самарской области.

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