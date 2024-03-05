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Синоптик рассказал о погоде 8 марта

Синоптик Вильфанд: облачная погода и +2°C ожидается в Москве 8 марта

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что 8 марта в Москве ожидаются облачная погода, небольшой снег и повышение дневной температуры до +2°C.

«Восьмого марта будет совсем немного снега, но погода более облачная, что не будет способствовать охлаждению подстилающей поверхности», — спрогнозировал синоптик.

По его словам, в ночь на пятницу температура будет составлять около --10°C, а днем – около 0°C, от --3°C до +2°C. В субботу и воскресенье же ночные температуры повысятся и будут находиться в диапазоне от --5°C до --9°C, а днем температура будет колебаться от --4°C до +1°C .

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал, что жителей Москвы на неделе с 4 по 10 марта ждут изменения в погоде, которая станет похожа на февральскую.

Синоптик также заявлял, что в Подмосковье в ближайшее время завершится оттепель — на смену ей придет похолодание.

Ранее синоптик Шувалов рассказал, что 8 марта россияне встретят с морозами.

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