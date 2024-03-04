Россиянин скупил более тонны янтаря и угодил на скамью подсудимых

За пару лет мужчина скупил и хранил более тонны янтаря, его дело рассмотрит Московский районный суд Калининграда. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Как удалось доказать следствию, незаконные сделки местный житель совершал с января 2020 года по декабрь 2022-го. За это время он приобрел 1138 кг янтаря-сырца, который был нелегально добыт, а также около 10 кг уже обработанного солнечного камня. На это мужчина потратил более 5,4 млн рублей, однако выгодно реализовать запасы он не успел.

«Часть приобретенного полицейские изъяли в доме родителей задержанного в Неманском районе, а остальное – по месту его жительства в областном центре», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи уже завершили расследование, и в ближайшее время калининградец ответит в суде за незаконный оборот янтаря в крупном размере.

Ранее россияне попытались незаконно вывезти в Литву 286 кг янтаря.