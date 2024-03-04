Шри-Ланка не будет продлевать выдачу бесплатных виз россиянам

Власти Шри-Ланки не собираются продлевать программу выдачи бесплатных виз гражданам семи стран, в том числе России. Об этом заявил министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес, сообщает издание The Daily Mirror.

По его словам, данная программа «не может быть продлена». Пилотный проект будет действовать до 31 марта 2024 года.

В феврале СМИ Шри-Ланки сообщили о разосланном департаментом иммиграции страны уведомлении, в котором всем туристам из Российской Федерации и с Украины, длительное время проживающим на острове, предписывалось до 7 марта покинуть страну.

В офисе президента Шри-Ланки опровергли сообщения об ужесточении визового режима для граждан РФ и пообещали провести расследование.

Информация о приостановке продления виз россиянам появилась на фоне новостей о поведении граждан РФ на острове.

В ноябре прошлого года на Шри-Ланке запустили программу выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии.

Ранее россиян на Шри-Ланке призвали использовать спреи от комаров, чтобы не заразиться вирусом денге.