Шри-Ланка не будет продлевать выдачу бесплатных виз россиянам

Власти Шри-Ланки не собираются продлевать программу выдачи бесплатных виз гражданам семи стран, в том числе России. Об этом заявил министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес, сообщает издание The Daily Mirror.
По его словам, данная программа «не может быть продлена». Пилотный проект будет действовать до 31 марта 2024 года.
В феврале СМИ Шри-Ланки сообщили о разосланном департаментом иммиграции страны уведомлении, в котором всем туристам из Российской Федерации и с Украины, длительное время проживающим на острове, предписывалось до 7 марта покинуть страну.
В офисе президента Шри-Ланки опровергли сообщения об ужесточении визового режима для граждан РФ и пообещали провести расследование.
Информация о приостановке продления виз россиянам появилась на фоне новостей о поведении граждан РФ на острове.
В ноябре прошлого года на Шри-Ланке запустили программу выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии.
Ранее россиян на Шри-Ланке призвали использовать спреи от комаров, чтобы не заразиться вирусом денге.