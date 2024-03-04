В Германии мужчина захватил заложников в больнице

Мужчина, предположительно, захватил нескольких заложников в больнице германского города Ахен. Об этом пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на полицию.

Как сообщает издание, силовики оцепили медицинское учреждение на юго-западе города, в котором, по предварительным данным, находится вооруженный мужчина. По информации газеты, злоумышленник угрожает нескольким людям, находящимся в больнице. О требованиях захватчика не сообщается.

Накануне спецназ в Берлине провел операцию по захвату террористов «Фракции Красной армии».

17 февраля сообщалось, что немецкая полиция провела спецоперацию на железнодорожном вокзале в городе Вупперталь. В результате были задержаны два человека — мужчина и женщина.

Ранее на фабрике в Турции в заложники захватили семь человек.