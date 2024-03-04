«Абсолютно неадекватный»: соседка рассказала об участнике СВО, убившем бывшую жену в Челябинске

Соседка 32-летнего челябинца, убившего бывшую жену в своей квартире на улице Дегтярева, рассказала «Газете.Ru», что мужчина постоянно пил, устраивал драки и вел себя неадекватно. По словам Марины (имя изменено. — «Газета.Ru»), перед убийством он неделю был в запое.

«В эту ночь я была дома. Он уже неделю пил беспробудно. Друзья ходили толпами. Даже домофон сломали, чтобы свободно в подъезд заходить. Мне утром надо было на работу, поэтому использовала беруши. Не буду врать, криков о помощи не слышала. А вот как он лез на второй этаж по моим решеткам, слышала. Потом была потасовка, что-то падало. Теперь понятно, что кто-то. До службы на СВО все было в том же темпе — друзья, пьянки, драки. Потом появилась жена с маленьким. Жену видела раз или два. Нормальная женщина. И ребенка видела. Когда он уходил, она, видимо, жила здесь, в квартире. Слышно было детский голос и беготню. Она, видимо, уходила от него, боялась. Человек он абсолютно неадекватный», — сказала Марина.

В ночь на 25 февраля челябинец, участвовавший в СВО, убил бывшую жену. Знакомые мужчины на условиях анонимности рассказали изданию «74.RU», что все началось с празднования Дня защитника Отечества. Мужчина загулял с друзьями на несколько дней. После же не смог попасть домой, так как бывшая жена закрылась в квартире.

Соседи рассказали изданию, что слышали ссору и просьбы женщины о помощи. Как стало известно позже, она сама позвонила в полицию и сообщила, что бывший муж угрожает ей физической расправой. Приехавшие полицейские не смогли вскрыть дверь квартиры, поэтому пришлось вызывать бригаду спасателей.

«Прибывшие специалисты МЧС при помощи специального оборудования устранили металлическую преграду, обеспечив стражам порядка возможность попасть внутрь. В помещении полицейские обнаружили тело женщины без признаков жизни. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали находившегося в квартире мужчину», — сообщили «74.RU» в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). После предъявления обвинений челябинца отправили в СИЗО на два месяца.

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