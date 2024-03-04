ЧП на ж/д мосту под Самарой признали диверсией

В пресс-службе Управления ФСБ по Самарской области заявили, что по факту ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, которое предусмотрено статьей 281 Уголовного кодекса Российской Федерации «Диверсия».

До этого стало известно, что движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области открыли по одному пути. В РЖД отметили, что специалисты проверили железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей.

В оперативный службах утром 4 марта заявляли, что железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области получил повреждения в результате детонации взрывного устройства. В пресс-службе РЖД рассказали, что из-за подрыва опоры железнодорожного моста движение на перегоне Звезда — Чапаевск приостанавливали, что привели к задержкам поездов. По данным компании, в инциденте никто не пострадал.

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