Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЧП на ж/д мосту под Самарой признали диверсией

После ЧП на железнодорожном мосту под Самарой возбудили уголовное дело о диверсии

close
100%
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

В пресс-службе Управления ФСБ по Самарской области заявили, что по факту ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, которое предусмотрено статьей 281 Уголовного кодекса Российской Федерации «Диверсия».

До этого стало известно, что движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области открыли по одному пути. В РЖД отметили, что специалисты проверили железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей.

В оперативный службах утром 4 марта заявляли, что железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области получил повреждения в результате детонации взрывного устройства. В пресс-службе РЖД рассказали, что из-за подрыва опоры железнодорожного моста движение на перегоне Звезда — Чапаевск приостанавливали, что привели к задержкам поездов. По данным компании, в инциденте никто не пострадал.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами