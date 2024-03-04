Движение поездов на перегоне в Самарской области открыли по одному пути

Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск в самарской области открыли по одному пути. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании отметили, что специалисты проверили железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей.

Теперь задержанные пассажирские поезда следуют своим маршрутом, добавили в РЖД. Тем временем в компании принимают необходимые меры, чтобы ввести составы в трафик и минимизировать задержки.

Также специалисты уже ведут работы по восстановлению движения по соседнему пути.

В оперативный службах утром 4 марта заявляли, что железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области получил повреждения в результате детонации взрывного устройства. В пресс-службе РЖД рассказали, что из-за подрыва опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области движение на перегоне Звезда — Чапаевск приостанавливали, что привели к задержкам поездов. По данным компании, в инциденте никто не пострадал.

Ранее в машине на въезде в Крым нашли взрывное устройство.