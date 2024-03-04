Тысячи туристов оказались заблокированы на севере Италии из-за схода лавины

Более шести тысяч туристов и местных жителей оказались заблокированными в регионе Валле-д'Аоста на севере Италии из-за сильного снегопада и схода лавины. Об этом сообщило агентство Corriere della Sera.

Журналисты отметили, что после схода лавины оказалась перерезана автотрасса. Также снег перекрыл автомобильный тоннель, который вел в регион. В некоторых муниципалитетах региона закрыли школы из-за случившегося, однако энергоснабжение не нарушено. Местные жители отметили, что продовольственных запасов достаточно, чтобы дождаться помощи.

Повышенный уровень погодной опасности из-за обильных снегопадов объявили в других регионах на севере Италии. На побережье Лигурийского моря зафиксировали шторм до 50 м/с и волны высотой до пяти метров, отметили синоптики.

До этого снежная масса сошла в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По предварительной информации, мужчина, который попал под лавину, пропал без вести.

Ранее в России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути.