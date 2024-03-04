Во Владивостокской крепости объяснили, почему не заметили вандала с аэрозольным баллончиком

Нанесенная аэрозольным баллончиком надпись, появившаяся на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости, — первый случай подобного вандализма в истории музея. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-секретарь музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Андрей Островский.

«Чтобы у нас из аэрозольных баллончиков раскрашивали крепость — такого раньше не было. Поспеловская батарея располагается на Русском острове. Владивостокская крепость — это большое количество бетонных поверхностей, которые, очевидно, могут провоцировать людей с данными баллончиками. Но еще раз говорю, прежде такого не было. Было другое — поскольку до недавнего времени большая часть крепостных объектов принадлежала министерству обороны, то на этих объектах были нанесены надписи, типа «Вася, ДМБ, Кемерово, 72 год» или что-то подобное. Такое было, да, и встречается до сих пор, к сожалению. Но это метка времени, от которой невозможно отмахнуться, которой невозможно избежать», — рассказал Островский

Он объяснил, что Владивостокская крепость расположена как на материковой части города, так и на острове Русский. Охраной музейного объекта занимается Росгвардия, однако они лишь патрулируют крепость, проезжая на автомобиле. Поста охраны у Поспеловской батареи нет.

«Объекты крепости находятся под охраной Росгвардии согласно договору. У них очень много объектов. Они разбросаны и по городу, и вокруг города, и на Русском острове. Поэтому на каждом объекте, безусловно, постов Росгвардии нету. Они патрулируют на автомобиле, периодически объезжают объекты — раз в час, раз в полтора часа проезжают, смотрят, чтобы все было в порядке. Однако, как мы понимаем прекрасно, скорость нанесения надписи из аэрозольного баллончика — это доли секунды», — отметил пресс-секретарь.

Островский заявил, что в музее считают появление надписи «ярким проявлением вандализма» и надеются, что злоумышленник понесет наказание.

«По человеку, который это сделал, мы не располагаем никакой информацией. С этим вопросом нужно обращаться в управление Следственного комитета по Приморскому краю. Они занимаются экспертизами, допросом свидетелей, кого-то уже нашли из свидетелей. Возбудили уголовное дело по известной статье. У нас были истории в девяностые годы, до того, как стал создаваться музей-заповедник, когда металлисты срезали бронедвери и другие металлические части на металлолом. Это было ужасное варварство, но хотя бы с понятной мотивацией — люди хотели заработать денег. А когда наносят надпись аэрозольным баллончиком — тут не то что оправдания, даже понимания никакого нету. Просто вандализм абсолютно в чистом виде. Такое зло должно быть наказуемо, нам это кажется принципиальным», — заключил он.

До этого в управлении Следственного комитета в Приморье сообщили о возбуждении уголовного после появления надписи Akosh+Sasha на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

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