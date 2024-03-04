Очевидцы заявили о подрыве ж/д моста через реку в Самарской области

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск рано утром 4 марта. По словам источников, звук взрыва был слышан около 6:15 утра по местному времени. Движение поездов по мосту приостановлено. На месте работают спецслужбы.

Как пишет Telegram-канал «ЧП Самара» со ссылкой на очевидцев, из-за инцидента произошла задержка всех электропоездов из Сызрани в сторону вокзала в Самаре.

До этого завербованная Службой безопасности Украины женщина рассказала, как готовилась к теракту в Крыму. По ее словам, в июле 2023 года с ней на связь вышел сотрудник СБУ, представившийся Антоном. Она согласилась на сотрудничество, результатом которого должна была стать ликвидация военнослужащего Черноморского флота.

Ранее в машине на въезде в Крым нашли взрывное устройство.