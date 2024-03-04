Тренер по волейболу совратила подростка и попала под следствие

В штате Северная Каролина тренер школьной команды по волейболу совратила одного из учеников и занялась с ним сексом. Об этом сообщает WLOS.

28-летняя Джессика Патрик Финли обвиняется в растлении и совращении несовершеннолетнего, тренер школьной команды по волейболу вступила в интимную связь с воспитанником.

Когда о произошедшем стало известно руководству образовательного учреждения, тренера уволили, женщина арестована, ей готовятся выдвинуть обвинения. Обстоятельства произошедшего пока не разглашаются в интересах пострадавшего, известно, что американка готова содействовать полицейском расследованию, чтобы выйти из тюрьмы под залог.

Ранее мать двоих детей обвинили в совращении двух подростков в номере отеля.