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Тренер по волейболу совратила подростка и попала под следствие

WLOS: в США тренер школьной команды по волейболу совратила подростка

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Depositphotos

В штате Северная Каролина тренер школьной команды по волейболу совратила одного из учеников и занялась с ним сексом. Об этом сообщает WLOS.

28-летняя Джессика Патрик Финли обвиняется в растлении и совращении несовершеннолетнего, тренер школьной команды по волейболу вступила в интимную связь с воспитанником.

Когда о произошедшем стало известно руководству образовательного учреждения, тренера уволили, женщина арестована, ей готовятся выдвинуть обвинения. Обстоятельства произошедшего пока не разглашаются в интересах пострадавшего, известно, что американка готова содействовать полицейском расследованию, чтобы выйти из тюрьмы под залог.

Ранее мать двоих детей обвинили в совращении двух подростков в номере отеля.

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