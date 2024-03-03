В Самаре пожаловались на гарь из-за крематория для животных

В Самаре установили крематорий для животных в 50 м от жилых зданий. Недовольные запахом гари местные жители обратились в Роспотребнадзор с жалобой на работу заведения, о чем сообщили «Новости Самары» во «ВКонтакте».

Жители отмечают, что задымление местности приводит к кашлю и мешает им спать, поскольку кремация осуществляется вечером и ночью.

«От лица жителей проживающих по адресам г.Самара ул. Хасановская, д. 33, д. 37, д. 27, пер. Ново-молодежный д. 30, д. 37, д. 39, д. 34, д. 32, просим провести проверку», — обратились к властям жители.

При этом Роспотребнадзор признал выше упомянутый крематорий соответствующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. После жалобы граждан Роспотребнадзор объявил «предостережение о недопустимом нарушении обязательных требований», о чем сообщается в публикации ведомства.

До этого глава ассоциации крематориев Сулоев заявил, что до 500 тыс. кладбищ в стране не учтены.

Ранее подмосковный крематорий загорелся во время кремации кошки.