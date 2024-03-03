В Ингушетии заявили о покушении на правоохранителей

В Ингушетии заведено дело о покушении на сотрудников после перестрелки. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в городе Карабулаке правоохранители устранили шестерых вооруженных лиц, оказавших им сопровотивление при обыске квартиры в рамках операции по розыску участников незаконного вооруженного формирования. На месте происшествия было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Также там обнаружили самодельные взрывные устройства (СВУ).

Ведется расследование всех обстоятельств инцидента.

До этого в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. По данным ФСБ, «группа бандитов» планировала «резонансные преступления террористической направленности». Двое из них находились в международном розыске.

Ранее в Ингушетии неизвестные в масках похитили мужчину, избили его палкой и ограбили.