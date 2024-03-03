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В ряде городов Украины прошел митинг в поддержку демобилизации

Нардеп Гончаренко: украинки требуют демобилизации военнослужащих

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Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что в ряде городов Украины, в том числе на площади Независимости в Киеве, прошли акции в поддержку возвращения военнослужащих, призванных по мобилизации. Видеозапись с одного из митингов он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, родственники бойцов требуют установления четких сроков службы и демобилизации призванных.

До этого депутат Давид Арахамия заявил, что мобилизация на Украине будет зависеть от Запада.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее министр юстиции Украины Малюська поддержал мобилизацию заключенных.

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