В ряде городов Украины прошел митинг в поддержку демобилизации

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что в ряде городов Украины, в том числе на площади Независимости в Киеве, прошли акции в поддержку возвращения военнослужащих, призванных по мобилизации. Видеозапись с одного из митингов он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко, родственники бойцов требуют установления четких сроков службы и демобилизации призванных.
До этого депутат Давид Арахамия заявил, что мобилизация на Украине будет зависеть от Запада.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.
26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.
Ранее министр юстиции Украины Малюська поддержал мобилизацию заключенных.