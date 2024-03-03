Полиция отпустила задержанных в ходе операции спецназа в Берлине

Немецкая полиция отпустила задержанных в ходе операции спецназа по делу о террористах «Фракции Красной армии» (RAF) в Берлине. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По информации издания, операцию в Берлине проводила полиция Нижней Саксонии вместе с местными полицейскими и сотрудниками управления уголовной полиции. Всего в районе Фридрихсхайн были задержаны пять человек. В результате первоначальные сообщения о стрельбе не подтвердились, громкие звуки были вызваны процессом выбивания дверей.

«Ближе к полудню пять человек были доставлены из приемника назад к месту расположения бытовок», — говорится в публикации.

До этого газета Bild писала, что германский спецназ проводит операцию в Берлине. 17 февраля сообщалось, что немецкая полиция провела спецоперацию на железнодорожном вокзале в городе Вупперталь. В результате были задержаны два человека — мужчина и женщина.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.