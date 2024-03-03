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Мэр Ростова предложил потерявшей жилье женщине погасить кредит с помощью компенсации

Мэр Ростова предложил жительнице рухнувшего дома погасить кредит и взять новый

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Телеграм-канал «Mash»

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил жительнице рухнувшего дома получить выплату, погасить кредит и взять новый. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash, опубликовавший видео со встречи жильцов разрушенного дома на улице Нариманова с мэром.

Одна из участниц мероприятия посетовала Логвиненко на то, что она платит ипотеку за потерянную квартиру, а теперь вынуждена еще дополнительно оплачивать жилье.

«Получите выплату — погасите кредит», — сказал мэр. На этом женщина задала ему вопрос: «А дальше?». Логвиненко в свою очередь ответил: «Новый возьмете».

Вечером 27 января в Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома. Из здания были эвакуированы 95 человек, которых доставили в 82-ю школу, где был организован пункт временного размещения.

Позднее мэр Логвиненко заявил, что жителям разрушавшегося аварийного дома на улице Нариманова выплатили компенсации.

Местная жительница Ольга, у которой в доме проживали родители и сестра с семьей, рассказала «Газете.Ru», что власти выплатили пострадавшим 10 тысяч руб. компенсации и заварили двери в здание — теперь люди не могут забрать оттуда свои вещи.

Ранее жильцы обрушившегося в центре Петербурга дома рассказали, что власти района тянули с ремонтом.

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