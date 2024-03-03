Правительство выделило дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням

Правительство Российской Федерации выделило дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщила пресс-служба кабинета министров.

По ее информации, речь идет о более чем 30 млн рублей. Эта сумма будет дополнительно направлена из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Решение о таких выплатах принято в связи с ростом числа их получателей.

Из этих средств 20 млн руб. направят на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн руб. – удостоенным ордена «Родительская слава», 5,2 млн руб. – награжденным медалью этого ордена.

В России женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, присваивается звание «Мать-героиня». Сейчас женщины, которое были удостоены такого звания, получают выплату в размере 1 млн руб. Родители, награжденные орденом «Родительская слава», положена выплата в размере 500 тыс. руб. Награжденные медалью данного ордена, воспитывающие четырех и более детей, получают 200 тыс. руб.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что поддержка материнства и детства — одни из главных приоритетов в сегодняшней России.

Ранее в Ростовской области женщина с 14 детьми удостоилась звания «Мать-героиня».