Кинолог рассказал, как правильно воспитывать собаку

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что воспитание, в отличии от дрессуры, требуется всем собакам.

По словам эксперта, специальные команды могут и не понадобиться собаке в ее жизни. Однако можно научить питомца не прыгать на хозяина, не тянуть поводок и уметь вести себя в общественных местах. Воспитанная собака может и не знать специальных команд, но будет ориентироваться на хозяина, знать свою кличку, без проблем гулять на улице и жить по правилам, установленным в доме.

«Если вы хотите иметь питомца не только для прогулок и лежания на диване, но и получать радость от общения и совместного обучения с ним, то лучше всего обратиться к инструктору-дрессировщику», — пояснил Голубев.

До этого Голубев говорил, что собак нельзя наказывать с помощью рукоприкладства, потому что это может еще больше усугубить ситуацию.

Ранее учительница из Калининграда сказала, что ребенка надо воспитывать как собаку.