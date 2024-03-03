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Экс-депутат Рады рекомендовал жителям Харькова эвакуироваться

Экс-депутат Мосийчук сообщил о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов

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Евгений Малолетка/AP

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале о том, то поступила информация о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов.

«Пошла первоначально информация о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая может представлять интерес для врага и которая представляет интерес для оборонной промышленности Украины», — написал он.

Также он рассказал, что позже поступила информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей и организаций.

По мнению Мосийчука, эти новости являются «очень серьезным сигналом» для жителей города о том, что стоит подумать об эвакуации из Харькова.

1 марта украинский президент Владимир Зеленский посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации. Также он прокомментировал возможность ВСУ защитить Харьков.

Ранее Зеленский сообщил о скорых поставках истребителей НАТО.

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