Экс-депутат Рады рекомендовал жителям Харькова эвакуироваться

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале о том, то поступила информация о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов.
«Пошла первоначально информация о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая может представлять интерес для врага и которая представляет интерес для оборонной промышленности Украины», — написал он.
Также он рассказал, что позже поступила информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей и организаций.
По мнению Мосийчука, эти новости являются «очень серьезным сигналом» для жителей города о том, что стоит подумать об эвакуации из Харькова.
1 марта украинский президент Владимир Зеленский посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации. Также он прокомментировал возможность ВСУ защитить Харьков.
Ранее Зеленский сообщил о скорых поставках истребителей НАТО.