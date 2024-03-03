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Россиянин получил травму ноги при восхождении на Эльбрус на высоте 5 тыс метров

Альпинист из Якутска получил травму при восхождении на Эльбрус

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Shutterstock

Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на высоте 5 тысяч метров на Эльбрусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Сообщение о травмированном туристе поступило в экстренные службы 2 марта, путешественник в составе организованной группы из двух человек, совершал восхождение на вершину и получил травму ноги.

Для спасения пострадавшего направлен отряд специалистов МЧС Кабардино-Балкарии, к месту травмирования путешественника выдвинулись 17 спасателей и три единицы техники.

Ранее в Крыму спасли двух туристок, которые не смогли спуститься с гор.

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