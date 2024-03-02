Озвученные президентом инициативы назвали инфраструктурным каркасом России

Реализация решений и инициатив президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному Собранию, определит прорывное развитие России на десятилетия вперед, считает врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Все озвученные президентом программы помогут сформировать инфраструктурный каркас страны и создать крепкий фундамент будущего развития», — сказал он.

Филимонов назвал работу с молодежью одним из самых значимых направлений развития.

«Мы уже начали формировать систему поддержки школьников и студентов, работаем в режиме прямого и откровенного диалога с ребятами. Новый нацпроект «Молодежь России» даст мощный импульс для решения задач по созданию карьерных лифтов и комфортных условий для жизни и развития молодых вологжан», — отметил он.

Также Филимонов отдельно отметил инициативу Путина о создании в национальных парках инфраструктуры для экотуризма, включающую экотропы и пешие туристические треки.

«Национальный парк «Русский север» в Кирилловском округе Вологодской области – настоящая туристическая жемчужина России. Мы уже открыли там современный визит-центр, запускаем туристические маршруты для взрослых и детей.

Уверен, что с новыми инициативами президента по развитию внутреннего туризма он станет еще более популярным и любимым местом отдыха для всех жителей нашей огромной страны», — сказал Филимонов.

Кроме того, Филимонов рассказал о поддержке участников СВО в регионе.

«Мы заново пересобрали систему поддержки героев СВО и их семей, запустили диспетчерский центр на базе «Службы 122», создали единое «окно» для решения всех возникающих вопросов. Нацпроект «Время героев» — это возможность по достоинству отметить подвиг бойцов, настоящих лидеров, преданных Родине», — сказал он.

Врио губернатора подчеркнул, что озвученные в послании проекты и программы являются показателем сильной и независимой страны, которая «уважает свое прошлое, гордится настоящим и с оптимизмом смотрит в будущее».

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля президент России Владимир Путин озвучит ряд инициатив и программ, которые затрагивают практически все сферы жизни россиян.