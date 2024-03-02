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В Новосибирске голодный ребенок двое суток просидел в запертой квартире

В Новосибирске из запертой квартиры спасли голодного ребенка

В Новосибирске спасатели вызволили из запертой квартиры девятилетнего мальчика, ребенок двое суток просидел дома один. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

В экстренные службы обратились жители дома по улице Сиреневая в Новосибирске, они сообщили, что в одной из квартир зовет на помощь маленький ребенок. Мальчик объяснил соседям, что он заперт в квартире уже двое суток, не знает, где его родители и сильно проголодался.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись на балкон многоэтажки и вскрыли дверь. Девятилетнего школьника передали сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка растила троих детей в захламленной квартире без продуктов.

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